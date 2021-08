An Imbissbuden schütten Menschen ihre Herz aus, glaubt der Autor Bernhard Studlar. Sein Theaterstück ,,Lohn der Nacht" spielt daher an ,,Carlas Würstelstand", wo in einer schicksalhaften Nacht verschiedene Großstadtfiguren aufeinander treffen. An solchen Unorten fühle man sich schnell zu Hause und vertraut, komme mit wildfremden Menschen ins Gespräch, sagt Studlar in SWR2. ,,Da ist man schnell an einem Punkt, wo man etwas sehr intimes preisgibt, weil man weiß: Eine Viertelstunde später bin ich nicht mehr da." Sein Stück feiert heute (5.8.) Uraufführung bei den Bregenzer Festspielen. mehr...