In England, wo ich seit Jahrzehnten lebe, erwartet man von Personen von einigem Bekanntheitsgrad eine Autobiographie. Ich werde nie eine schreiben, dazu bin ich zu wahrheitsliebend.

Ein typischer Brendel. Die Pointe lauert am Ende. Auf das glatte Parkett von „Dichtung und Wahrheit“ möchte er sich also nicht begeben, denn eine Autobiographie ist nach seiner Auffassung immer zugleich auch freie Erzählung. Also schreibt er einen rund 30-seitigen Essay über sich und sein pralles Pianistenleben. Verschlankt und im Zeitraffer erzählt er von seinen Lehrjahren, den ersten Konzerten und Aufnahmen sowie von einigen Kuriositäten:

<Ich fuhr> mit einem Kammerorchester, das bis auf den Dirigenten aus lauter Damen bestand, im Autobus zu Konzerten nach Spanien und Portugal. Es war Winter, und wir blieben im Schnee stecken. Trotzdem legten wir in vier Wochen 10 000 Kilometer zurück…

Mit kritischer Distanz und Selbstironie schreibt Brendel über Brendel – in einfachen, bewusst schlichten Sätzen, die vieles genau auf den Punkt bringen.

Als schreibender Pianist hat man mich einen „wilden Philosophen am Klavier“ genannt oder gar in Amerika als Intellektuellen eingestuft. Das kommt davon, wenn man Bücher veröffentlicht, eine Brille trägt und nicht Rachmaninow spielt.

Umrahmt wird dieser autobiographische Text von Gedichten, drei von Ernst Jandl vorneweg und ebenfalls drei von Christian Morgenstern danach. Das ist bezeichnend für Brendels neuen Band, der eigene Essays, Reden und Beobachtungen einbettet in ein Umfeld aus literarischen Augenzwinkereien in Versform. So kann der Leser das unmittelbare Nebeneinander von „Sinn und Unsinn“, wie Brendel es in einer Rede über den Humor aus dem Jahr 2015 darstellt, wunderbar nachvollziehen.

Als Poet, wenn Sie mir dieses Wort nachsehen, steht bei mir ein Fuß im Sinn, der andere im Unsinn. Selbst im reinen Unsinn gibt es eine dialektische Verbindung zum Sinn.

Etwa im Dadaismus, dem Brendel einen sehr dezidierten, fundierten Aufsatz widmet – zum „Dada-Jahr 2016“. Texten wie diesen stellt er musik- und werkbezogene Betrachtungen gegenüber: zu Schuberts Liederzyklus „Winterreise“ und zu Haydns „Die sieben letzten Worte des Erlösers am Kreuze“.

Haydn komponierte manchmal in Tonarten, die Mozart oder sogar Beethoven nicht benützt haben, und stellte sie mit einer Kühnheit nebeneinander, wie wir sie erst bei Schubert wiederfinden. […] <Seine sieben letzten Worte> sind musikalische Meditationen, die alles, was ablenken könnte, abgestreift haben, in der Einfachheit eine Essenz des Gefühls zu vermitteln suchen und in der Wiederholung eine Art Mantra herstellen.

Alfred Brendels neues Buch „Die Dame aus Arezzo“ – der Gesamttitel zitiert einen seiner Texte – fällt mit 160 Seiten recht knapp aus. Außer den Gedichten enthält er lediglich sechs ‚originale Brendels‘. Das ist zugegeben ein bisschen wenig, zumal die Beiträge Lust auf Mehr wecken. Denn mit Alfred Brendel schreibt hier jemand, der nicht mit Wissen prunken oder belehren möchte, sondern mit teils virtuoser Beiläufigkeit Erhellendes mitzuteilen hat:

Der Unsinn im Sinn, oder Sinn im Unsinn, also die Verflechtung beider: Das klingt vernünftig. Es ist ein Konzept, das absurd genug ist, um realistisch zu sein. Es könnte die Wirklichkeit der Welt spiegeln, wie sie ist.

