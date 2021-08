Am 14. August wurde die Ruhrtriennale eröffnet mit Barbara Freys eigener Inszenierung von Edgard Allan Poes Untergang des Hauses Usher. Danach konnte man in der Jahrhunderthalle in Bochum eine Oper von zwei Frauen erleben: Bählamms Fest, komponiert von Olga Neuwirth auf ein Libretto von Elfriede Jelinek. Michael Struck-Schloen war für uns in der Premiere und gibt einen Ausblick aufs Festival. mehr...