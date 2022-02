Yuriy Gurzhy ist gebürtiger Ukrainer und lebt seit 25 Jahren in Berlin. In seinem Buch „Richard Wagner und die Klezmerband – auf der Suche nach dem neuen jüdischen Sound in Deutschland“ macht er es sich zur Aufgabe, Geschichten jüdischer Musik und Musiker*innen in Deutschland festzuhalten. Bei dem Titel hat sich der Autor einen kleinen Scherz erlaubt: „Es ist meine kleine Rache, Richard Wagner und Klezmer im Titel zusammenzubringen. Ihm hätte das nicht gefallen“, so Gurzhy in SWR2. mehr...