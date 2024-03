Vom Memphis Blues bis Graceland – Wie Afro-Amerikaner und Juden zusammen Musikgeschichte schrieben (2/3)

Frida Gold, Cro, Alice Merton – viele bekannte deutsche Popmusikerinnen und Musiker haben eine enge Verbindung zu Baden–Württemberg. Grund dafür ist nicht zuletzt die Popakademie in Mannheim – der erste Ort, an dem junge Menschen Popmusik ernsthaft studieren konnten. Aber Pop ganz allgemein spielt für das Land eine große Rolle.

Dank der vielen Bands, Projekte, Labels und Aktiven in dem Bereich, dank der lebendigen Club – und Live–Musik–Szene ist eine lebendige Szene entstanden. Noch – gerade die Club Szene musste während der letzten Jahre herbe Rückschläge hinnehmen.

Mit dem Herzensprojekt von Kunststaatssekretär Arne Braun „POPLÄND" will die Regierung diese Szene fördern, die Popkultur stärken. Im Mai 2023 startete der Strategieprozess – in Reutlingen fand die dritte Popländ Konferenz statt.