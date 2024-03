Not a Loud Singer – Die Welt der Cassandra Wilson

Von Konrad Bott

Des einen Ende ist der anderen Anfang: Nach dem Hörspiel "Der Tod des James Dean" werfen wir einen Blick auf eine Musikerin, die 1955 geboren wurde - Cassandra Wilson. Sie sei noch nie eine laute Sängerin gewesen, hat Cassandra Wilson einmal gesagt. Trotzdem ist da eine Fülle in ihrer Stimme, mit der sie alle Gefühlsregister ziehen kann: von zart schmelzender Sanftheit bis zu aristokratischer Autorität. Durch ihre unverstellte Art Musik zu machen hat sie Musikerinnen und Musiker der verschiedensten Stile angezogen und zwei Grammys verliehen bekommen.



Cassandra Wilson:

I am Waiting

Cassandra Wilson



Jean-Paul Bourelly:

Days Aweigh

Cassandra Wilson



Adam Meerpol & Billie Holiday:

Strange Fruit

Cassandra Wilson



Neil Young:

Harvest Moon

Cassandra Wilson



Wynton Marsalis:

Move Over

Wynton Marsalis & The Lincoln Jazz Orchestra, feat. Cassandra Wilson



Miles Davis, Arr. Cassandra Wilson:

Seven Steps

Cassandra Wilson



Steve Coleman:

No Good Time Fairies

Steve Coleman Group feat. Cassandra Wilson



Traditional (Arr. Cassandra Wilson):

Joshua fit the Battle of Jericho

Cassandra Wilson – Gesang & Ron Carter – Bass