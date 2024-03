Juana Molina – Komplexes Spiel mit Schichten

Geht die Klimakrise am Pop vorbei? Schon länger sind wir auf der Suche nach Klimaschutzhymnen, die nicht nur mahnen, sondern auch mitreißen. So richtig will das nicht gelingen. Was auf Demos lautstark gefordert wird, zeigt sich in der aktuellen Popmusik oft subtiler. Wie klingt also aktueller Klima-Pop? Klar ist, die Musikindustrie muss sich verändern: "No music on a dead planet", findet nicht nur Billie Eilish. Die Musikbranche ruft den Klima-Notstand aus. Darum haben sich mit dem Music Climate Pact große Musikkonzerte und kleine Labels dazu verpflichtet, Prozesse in der Musikwirtschaft bis 2050 klimaneutral zu gestalten. Wie kann das aussehen?