Die SWR Big Band und Joe Gallardo legen mit "It Is What It Is" ihr erstes gemeinsames Album vor, das mit energiegeladenen und tanzbaren Latin-Jazz Titeln besticht.

Von neu arrangierten Klassikern wie „Caravan“ und „Cherokee“ bis zu Eigenkompositionen wie „Pan Con Queso“ und „Mongo“, zeigt das Album eindrucksvoll die Bandbreite der lateinamerikanischen Jazzmusik. Der Posaunist und Arrangeur Joe Gallardo bezieht sich in seinen Arrangements und Kompositionen vor allem auf die großen Latino Orchester der 50er und 60er Jahre und verbindet in seinen Stücken Salsa, Samba und Mambo. Mit seinen virtuosen Soli an der Posaune beweist Gallardo, dass er auch solistisch zu den herausragenden Jazzmusikern zählt. Langjährige Mitglieder der SWR Big Band wie Klaus Graf, Karl Farrent und Andreas Maile sind ebenfalls in verschiedenen Titeln gefeatured und prägen das Album mit ihrem individuellen Sound. An der Querflöte ist der aktuelle Artist in Residence Magnus Lindgren zu hören, für das latein-typische Rhythmusfundament sorgt Perkussionist Rhani Krija. Pressestelle Skip Records It Is What It Is SWR Big Band X Joe Gallardo Label: Skip Records Titelliste: Pan Con Queso It is what it is Joy to the world Cherokee Danzon azul Mongo To love is to love Caravan East L.A. Unter dem Titel "It Is What It Is" hat die SWR Big Band ein Album produziert, das eindrucksvoll nachweist, dass die Stuttgarter eine der besten Big Bands der Welt sind. (...) Man kann diesen Silberling gar nicht oft genug hören, um immer wieder neue Konstellationen und Konzentrationen zu entdecken. Über Joe Gallardo Joe Gallardo beim Heimspiel-Konzert mit der SWR Big Band Lena Semmelroggen Joe Gallardo feiert dieses Jahr seinen 85. Geburtstag und gilt inzwischen als einer der wichtigsten Arrangeure des Modern und Latin Jazz. Dabei ist der amerikanische Musiker im Latin ebenso zu Hause wie im Swing und Bebop - das zeigt auch seine langjährige Erfahrung in diversen Big Bands von Weltrang, darunter die NDR Big Band, das Südfunk-Tanzorchester unter Erwin Lehn (heute SWR Big Band) sowie Peter Herbolzheimer „Rhythm Combination and Brass“. Außerdem war er in den Bands von Stan Kenton, Mel Lewis und Kai Winding zu hören, und das Mongo Santamaria Album „Amenecer“ mit dem von Gallardo geschriebenen Titelstück erhielt 1974 den Grammy als „Best Latin Recording of the Year“.