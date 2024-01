Die Großen der Swing-Ära und ihre Nachfolger – dafür steht seit Jahren das Kings of Swing- Programm der SWR Big Band mit ihrer Bandsängerin Fola Dada. Drei CDs sind dadurch schon entstanden, die jüngste in der Hamburger Elbphilharmonie. Mit dem neuen Studio-Album „As We Speak“ erweitern sie ihr Swing-Repertoire: Die Hits der 1960er-Jahre stehen im Fokus. Zu finden sind dabei auch Neuinterpretation von Swing-Klassikern wie „You Go to My Head” und „My Foolish Heart”. Die Sängerin und Deutsche Jazzpresiträgerin gewinnt mit ihrer Stimme und ihrem Charme die Herzen des Publikums und führt in die Zeit zurück, als Swing Lebensgefühl und Haltung zugleich war.

SWR As We Speak SWR Big Band X Fola Dada Label: SWR Music Titelliste: Have You Met Miss Jones Bluesette The More I See You Old Devil Moon My Foolish Heart Lover Speak Low You Go To My Head Mr. Paganini Sometime Ago Love Me or Leave Me

Über Fola Dada

Fola Dada ist erfolgreiche Sängerin und Preisträgerin des Deutschen Jazz Preis 2022 in der Kategorie "Vokal National". Sie lehrt an mehreren Hochschulen unter anderem als Professorin für Jazz-Gesang in Mannheim und sie ist Chefin ihrer eigenen Gesangschule. Nach ihrem Studium war sie für 6 Staffeln Vocalcoach bei Europas erfolgreichster Castingshow und tritt seit 2012 regelmäßig mit der SWR Big Band auf. Fola Dada liebt den Jazz genauso wie den Afrobeat Nigerias, der Heimat ihres Vaters oder die alten Blues- und Soul-Schallplatten ihrer deutschen Mutter und genau das macht ihre Stärken aus: Vielseitigkeit und Authentizität.