Üppige Klangfülle - das Jihye Lee Orchestra mit „Infinite Connections“

Philipp Peyman Engel, Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinen und Autor des Buches „Deutsche Lebenslügen: Der Antisemitismus wieder und immer noch", wird am Freitagabend im Generallandesarchiv Karlsruhe auf Einladung der dortigen Dokumentationsstelle für Rechtsextremismus zu Gast sein.

In seinem Buch, das im Frühjahr erschienen ist, schildert Engel seine Erfahrungen mit alltäglichem Antisemitismus in Deutschland und diskutiert die Reaktionen auf den Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober.

Er fordert eine offene Auseinandersetzung mit antisemitischen Tendenzen in verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, „insbesondere dem muslimischen und linken Antisemitismus", wie Engel im Gespräch mit SWR Kultur betont.