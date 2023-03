Aus dem Archiv – Nina Simone 1989 in Stuttgart

Von Franziska Buhre

Sie war eine Ikone der Black Music in den USA - mit einer künstlerisch sehr eigenen Handschrift und klarer politischer Haltung. Und Nina Simone war ein Pop-Star in Europa, wo 1987 eine alte Aufnahme von ihr durch eine Parfümwerbung zum Megahit wurde: "My baby just cares for me". Dieser Song war auch im Programm ihrer Europa-Tour im Sommer 1989, am 21. Juli performte sie ihn vor einem begeisterten Publikum beim Jazzgipfel Stuttgart. Dort trat die Pianistin und Sängerin mit dem Gitarristen Al Schackman, dem Bassisten Chris White und dem Schlagzeuger Paul Robinson in der Liederhalle auf.