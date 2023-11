Würz bald! Der Senf

Sonntagsfeuilleton mit Jörg Biesler.

Senf ist nicht nur eines von nur drei Wörtern im Deutschen, die mit "nf" enden – neben Hanf und fünf – sondern auch eines der ältesten und beliebtesten Gewürze der Menschheit.



Schon vor über 3000 Jahren wurde er zum Würzen und Schärfen von Speisen verwendet, lange war er in Europa ein beliebter Ersatz für den für viele unerschwinglich teuren Pfeffer. Aber auch die, die sich Pfeffer leisten konnten, wussten Senf zu schätzen. So ordnete bereits Karl der Große um das Jahr 795 herum an, dass auch im Fränkischen Reich Senf angebaut werden solle. Papst Johannes XXII. setzte im 13. Jahrhundert angeblich gar einen "Grand Moutardier du Pape", also einen großen päpstlichen Senfbewahrer ein und auch Napoleon III. verließ das Haus, so sagt die Legende, nie ohne Senffässchen.



Heute ist in Frankreich – und auch im Rest der Welt – vor allem Senf aus Dijon beliebt und berühmt. Warum ausgerechnet diese Stadt zur absoluten Senf-Stadt geworden ist, dem gehen wir in dieser Matinee auf den Grund. Außerdem erfahren wir, warum sich die ehemalige innerdeutsche Grenze immer noch mit Senf nachzeichnen lässt und warum Senffelder und Romantik in Bollywood eng verknüpft sind.



Wir kleiden uns in der Dauer-Trendfarbe senfgelb, beim Kochen heißt es heute selbstverständlich "Do it your senf" – und zu guter Letzt lüften wir das Geheimnis um den mysteriösen Mustard Club – und erzählen damit ganz nebenbei, wie die englische Senfmarke "Coleman' s" schon 1926 das virale Marketing erfunden hat.



Gesprächspartner der Sendung sind der Senfmeister von Develey, Thomas Müller, der Food-Blogger Patrick Ziob, alias "der Ostkoster" und der Theologe Dr. Reinhard Stiksel von der Eberhard Karls Universität Tübingen.



Redaktion: Monika Kursawe

Musik: Lara Fischer