Digitale Kompetenz im Alltag: Wie stellen wir uns der digitalen Überforderung?

Anlässlich des bundesweiten Digitaltags hat der Digitalisierungsexperte des Städte- und Gemeindebundes, Alexander Handschuh, Kritik an der schleppenden Digitalisierung im öffentlichen Sektor geübt und gleichzeitig Verständnis gezeigt. "Man hat schon eine ganze Menge Anstrengungen unternommen, zuletzt mit dem Online-Zugangsgesetz. Es hat aber nicht so funktioniert, wie wir uns das alle gewünscht haben", sagte Handschuh im SWR2 Tagesgespräch. Als mögliche Ursachen nannte Handschuh die föderalen Strukturen in Deutschland sowie eine veraltete Arbeitskultur in den Behörden. "Es ist sicherlich so, dass wir dem alten Verwaltungsideal noch sehr verhaftet sind. Das hat auch Vorteile, weil es Rechtssicherheit und Verlässlichkeit bietet, aber es passt so gar nicht zu den Dingen, die wir im Rahmen der Digitalisierung kennen, wo es auf Schnelligkeit ankommt." Man müsse dringend wegkommen von dem Verfahren, dass Schriftsätze den langen Weg durch die Amtszimmer machten, "jeder zeichnet ab und am Ende wird etwas verfügt. Da müssen wir ran“, so Handschuh.