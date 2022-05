Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich: Die neue Klassenjustiz Pressestelle Berlin Verlag Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich Die neue Klassenjustiz | Ein provokantes Sachbuch über das deutsche Strafsystem, die Justiz und soziale Ungleichheit Genre: Gesellschaft Verlag: Berlin Verlag, 20,00 Euro ISBN: 978-3827014153

Musiktitel

Forget me not

Piya Malik

CD: Forget me not



Oh vida

Salvador Sobral, Victor Zamora, Nelson Cascais & André Sousa Machado

CD: Alma nuestra



Unfall

Mine

CD: Unfall



Zug bis Genf

Heidi Happy

CD: Nid für ewig



Are we left to help ourselves

Dekker

CD: I won't be your foe