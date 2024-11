Welche Rolle spielt soziale Herkunft? – Der Klassismusforscher Andreas Kemper

Seine Eltern waren Textilarbeiter und wie fast alle Kinder des Viertels, in dem er aufwuchs, wurde er auf die Hauptschule geschickt.

Heute ist Andreas Kemper Soziologe und forscht schwerpunktmäßig zum Thema Klassismus. Doch im Grunde genommen interessieren ihn sämtliche Formen der Diskriminierung und vor allem die Machtstrukturen, die dahinterstehen.

Welche Rolle dabei die AfD spielt, warum er Björn Höcke und Thilo Sarrazin so genau unter die Lupe genommen hat, und weshalb ein 57-jähriger "Protestproletarier" durchaus engagierter Feminist sein kann, darüber ein Gespräch in SWR2 Tandem.

Klassismus. Eine Einführung Pressestelle Unrast Verlag Klassismus Eine Einführung, 13,00 Euro Genre: Diskriminierung Verlag: Unrast Verlag ISBN: 78-3897714670

