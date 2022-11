Victoria Ivleva – Eine russische Fotografin in der Ukraine

Von Julia Solovieva

Am 7. März 2022, zwölf Tage nach Beginn des russischen Angriffskrieges, traf die Moskauer Fotografin Victoria Ivleva mit ihrem Sohn Ignat in der Ukraine ein. Die 66-Jährige wollte einem Land in Not beistehen. In ihrer ersten Reportage ging es um Leben und Überleben in Kiew. Sie berichtete aus Butscha, nachdem die russischen Truppen abgezogen waren, aus Lyssytschansk und aus Charkiw. Außerdem engagiert sich Ivleva bei lebensgefährlichen Hilfsaktionen für die Evakuierung und Versorgung von Menschen im Donbass.