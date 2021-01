Moderation: Frauke Oppenberg

Redaktion: Fabian Elsäßer

Die Juristin und Kommunalpolitikerin Karoline Preisler erkrankte im März 2020 an Corona. Das Tagebuch, dass sie über den Krankheitsverlauf bei einem Kurznachrichtendienst veröffentlichte, brachte ihr bundesweit Aufmerksamkeit ein. Inzwischen hat sie mehrere Demonstrationen gegen die pandemiebedingten Beschränkungen besucht, um sachlich über die Gefahren des Virus zu sprechen. Doch mit ihrer Dialogbereitschaft trifft Preisler bei den sogenannten Querdenkern selten auf offene Ohren. Auch Menschen, die im Ton nett blieben, sagten oft brutale Dinge, so ihre Erfahrung: etwa, dass am Virus nur diejenigen sterben, deren Immunsystem zu schwach sei.

Musiktitel

Look but don't touch

Shirley Bassey

CD: I owe it all to you



Meganice Zeit

Rainald Grebe

CD: Meganice Zeit



Best shirt on

Chuck Prophet

CD: The land that time forgot



Heute Nacht

Karl die Große

CD: Heute Nacht



Talk

Christian Lee Hutson

CD: Beginners