Provokante Kunst-Kommentare zur Gegenwart – der Bildhauer Peter Lenk

Viele der Skulpturen, die Peter Lenk in den vergangenen 30 Jahren gefertigt hat, haben für Aufsehen oder gar einen Skandal gesorgt.

Sie zeigen unter anderem nackte Priester und Politiker – letztere durchaus nach noch lebenden Vorbildern – oder kleine Engelsfiguren mit Gasmasken. Lenk, 1947 in Nürnberg geboren, studierte an der Kunstakademie in Stuttgart, und ließ sich, des dortigen Kunstbetriebs überdrüssig, später in in Bodman am Bodensee nieder. Seine Skulpturen prägen sind in vielen Orten inzwischen zu echten Sehenswürdigkeiten geworden, obwohl die Stadtoberen sie anfangs gar nicht haben wollten.

Die neue S21-Skulptur von Peter Lenk:

Peter Lenk Pressestelle Stadler Konstanz Skulpturen Bilder Briefe Kommentare Autor Peter Lenk Genre: Kunst, 25,- Euro gebundenes Buch Verlag: Stadler Konstanz ISBN: 978-3797707352

