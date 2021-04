per Mail teilen

Im Gespräch mit Gregor Papsch

Michael Blume ist Religions- und Politikwissenschaftler und seit 2018 Antisemitismusbeauftragter des Landes Baden-Württemberg. Der in Filderstadt geborene Christ mit CDU-Parteibuch ist mit einer Muslimin verheiratet und Vater dreier Kinder. Sein Einsatz gegen Antisemitismus und für den christlich-islamischen Dialog hat ihn im vergangenen Jahr zur Zielscheibe von Hassattacken in den sozialen Medien gemacht. Seit 2020 klärt er in seinem podcast "Verschwörungsfragen" über die Themen Verschwörungsmythen und Antisemitismus auf.