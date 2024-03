Kernig – Die Kirsche

Sonntagsfeuilleton mit Stefanie Junker.

Bald beginnt sie wieder, die Zeit der blühenden Kirschbäume. Die kleinen zarten Blüten duften und verwandeln sich gegen Juni in schöne, leuchtend rote Kirschen. "Hanami" heißt das Kirschblütenfest, das in Japan Tradition ist und in Deutschland längst angekommen. Die SWR2 Matinee feiert in Berlin die Schönheit der Kirschblüte, sucht im Schwarzwald die prächtigste aller Kirschtorten und fragt, weshalb gerade die alten Meister so gerne Kirschen in Zusammenhang mit Marienbildnissen auf ihre Leinwand bannten.



Der Kirschbaum hat jahrhundertelang Menschen inspiriert, er wurde als heilig verehrt, er soll den Wald-und Baumgeistern als Wohnstätte gedient haben. Und sein Holz gilt als Diva der Laubhölzer: vor allem im Biedermeier und im Jugendstil kreierte man aus dem edlen Holz mit dem warmen Farbton kostbare Möbel.



Wussten Sie, dass man das Thema "Kirsche" durchaus auch sportlich sehen kann? Einmal im Jahr wird nämlich in Düren die Weltmeisterschaft im Kirschkernweitspucken veranstaltet. Wir lassen uns erklären, was ein "Stehspucker" ist und in welchem Winkel der Kern die Zunge verlassen muss, um weit genug fliegen zu können. Auch der Fußball ist auf die Kirsche gekommen. Fußballlegende Lothar Emmerich ging in die Annalen ein mit seinem Zuruf an die Mitspieler: "Gib mich die Kirsche!" .Das war in den Jugendjahren der Bundesliga und die wird in der Matinee ebenso beleuchtet wie eine Kirsche, die es garnicht gibt, auch wenn sie von der Süßwarenindustrie kräftig beworben wird :die Piemontkirsche.



Gäste der Sendung sind Alfred Boch, Hotelier und Juror des Schwarzwälder Kirschtortenwettbewerbs in Todtnauberg, Sigrun Thäle vom Holztechnischen Museum Rosenheim und der DFB-Historiker und Autor Udo Muras.



