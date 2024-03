Gegen muslimischen Antisemitismus – das Studierendenprojekt „ArabsAsk“ aus Heidelberg

per Mail teilen

Seit den Übergriffen der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 und den anschließenden Kämpfen im Gaza-Streifen ist die Kluft zwischen Juden und Muslimen tiefer denn je. Antisemitische Übergriffe und Hetze sind seitdem auch hier in Europa an der Tagesordnung.

Arabische, christliche und jüdische Studierende aus Heidelberg wollen dagegen angehen und haben das Social-Media-Format „ArabsAsk“ entwickelt, das sich vor allem an junge Musliminnen und Muslime richtet. In kurzen Videos in arabischer Sprache mit englischen Untertiteln auf Tiktok, Facebook und Instagram wollen sie über das Judentum aufzuklären und der oft einseitigen Berichterstattung vieler arabischer Medien etwas entgegensetzen.

Doch ihr Engagement stößt nicht auch auf heftige Kritik aus der muslimischen Community.