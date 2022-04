Es ist ein beliebtes Thema in Tragikomödien oder Liebesfilmen: zwei Menschen sind die engsten Freunde und dann passiert, was nicht gut gehen kann. Der eine möchte aus der sogenannten „Friendzone“ heraus, während der andere an der platonischen Freundschaft festhalten möchte. Was das genau bedeutet und woher der Begriff stammt, erläutert Annette Klosa-Kückelhaus vom Leibniz-Institut für Deutsche Sprache in Mannheim. mehr...