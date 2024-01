Drunter und drüber – Brücken

Sonntagsfeuilleton mit Nicole Dantrimont.

Brücken verbinden – im konkreten wie im übertragenen Sinn. Aber was ist, wenn sie nicht mehr sicher tragen? Die SWR2 Matinee schlägt einen großen Bogen und geht dabei über mehr als sieben Brücken.



Wir sind unterwegs mit einem Brückenprüfer, sprechen mit einem Brückenbau-Ingenieur über Potenziale und Perspektiven im Brückenbau und fragen, warum Liebespaare ihre Verbindung mit Schlössern an Brückengeländern verewigen.



Wir diskutieren über die wechselvolle Geschichte der Brücke von Mostar, die seit ihrem Wiederaufbau als Symbol der Hoffnung für ein friedliches Zusammenleben unterschiedlicher Religionen und Kulturen gilt. Wir erfahren, warum sich expressionistische Künstler Anfang des 20. Jahrhunderts unter dem Gruppennamen "Die Brücke" zusammengeschlossen haben. Wir erleben, wie es ist, unter der Brücke zu leben. Wir lernen ein ehrenamtlich geführtes Projekt kennen, das sich als Brückenbauer in die Gesellschaft versteht. Und zum Schluss hören wir, was es mit den so genannten So-da-Brücken auf sich hat - Brücken, die einfach so da sind, ohne Anschluss und ohne Sinn.



Redaktion: Georg Brandl

Musik: Almut Ochsmann