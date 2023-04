So nachhaltig wird die Bundesgartenschau das Mannheimer Stadtbild prägen

In Mannheim steht alles im Zeichen der BUGA. Mit insgesamt 106 Hektar Ausstellungsfläche im Luisenpark und dem neu angelegten Spinelli-Park präsentiert die Quadratestadt die flächenmäßig zweitgrößte Bundesgartenschau aller Zeiten. Doch was geschieht mit den Grünflächen, wenn am 8. Oktober Schluss ist? Ein Ausblick.

Imposant: Der große Panoramasteg ragt über das Augewässer. Auch nach der Bundesgartenschau bleibt er als Fußgängerweg über die Straße Am Aubuckel bestehen, die die Mannheimer Stadtteile Feudenheim und Käfertal verbindet. Pressestelle © BUGA 23, Daniel Lukac Gartenschau auf mehr als 100 Hektar Eins ist bereits zum Start der Bundesgartenschau 2023 sicher: Die diesjährige Gartenbau-Ausstellung wird im Mannheimer Stadtbild ihre Spuren hinterlassen. Mehr Grünflächen zur Naherholung mehr Renaturierung und Ausgleichsflächen für gefährdete Tier- und Pflanzenarten sind das erklärte Ziel. Ein ambitioniertes Projekt, das im besten Fall einen grünen Fußabdruck in der Stadt hinterlassen wird, wenn die Besucherinnen und Besucher nach dem 8. Oktober wieder verschwunden sind. Eindrücke von der BUGA-Eröffnung in Mannheim Grüne Lunge der Mannheimer Innenstadt: Der Luisenpark Der Luisenpark ist die wichtigste Grünfläche in Innenstadtnähe. Den Mannheimerinnen und Mannheimern dient der Park als zentralstes Naherholungsgebiet. Und das bereits seit 48 Jahren, als die letzte Mannheimer Bundesgartenschau hier ihren Mittelpunkt fand. Für die BUGA 2023 wurde die fast 50 Jahre alte Parkanlage einer Frischzellenkur unterzogen. Die größte bleibende Veränderung ist die modernisierte und erweiterte „Neue Parkmitte“ mit Pflanzenhaus und Tiergehegen. Der Luisenpark beherbergt bereits zum zweiten Mal die BUGA. Seine heutige Form verdankt er der ersten Mannheimer Bundesgartenschau 1975. Pressestelle © BUGA 23, Daniel Lukac Dringend notwendig war die Modernisierung der Tiergehege: So wurde die große Voliere, die für die Besucher*innen nun begehbar ist, flächenmäßig verdreifacht. Die neue Voliere ist eine elastische Netzkonstruktion, die den Vögeln ausreichend Rückzugsorte und Nistplätze bieten soll. Auch das Pinguin-Gehege wurde flächenmäßig mehr als verdoppelt. Neusten Standards entsprechen nun auch die neu geschaffene Unterwasserwelt und das Südamerikahaus, das neben Schmetterlingen nun auch Krallenäffchen, Leguane, Kaimane und eine Boa Constrictor beherbergt. Die begehbare Großvoliere im Mannheimer Luisenpark ist eine tierfreundlichere elastische Netzkonstruktion. Hier finden unter anderem Afrikanische Störche ihr neues Zuhause. Pressestelle © BUGA 23, Daniel Lukac Eine neue Parkanlage auf ehemaligem US-Militärgelände Ab 1948 gehörten die Spinelli Barracks zum Gelände des amerikanischen Militärs. Hier waren zu Hochzeiten des Kalten Krieges rund 4.000 amerikanische Soldaten stationiert. Seit dem Abzug der US-Truppen 2012 lag das Gebiet zwischen den Mannheimer Stadtteilen Käfertal und Feudenheim in städtebaulicher Hinsicht brach. 2.023 sogenannte „Zukunftsbäume“ sind für die Schau auf dem Gelände des neuen Spinelli-Parks gepflanzt worden. Es sind Baumsorten, die besonders gut mit den klimatischen Veränderungen zurechtkommen sollen. Nach Ende der Schau werden sie im Stadtraum verteilt und sollen so einen positiven Beitrag zum Mannheimer Stadtklima leisten. Nachhaltige Kunst: Der Mannheimer Künstler Philipp Morlock hat für den neuen Spinelli-Park die Skulptur „Conversio“ geschaffen. Sie besteht aus Materialien der ehemaligen US-Kasernen der Spinelli Barracks. Auch nach Ende der Bundesgartenschau soll sie erhalten bleiben. Pressestelle © BUGA 23, Daniel Lukac Als Zeugnis der ehemals militärischen Nutzung bleibt auch die U-Halle erhalten, die während der Schau als zentrale Ausstellungs- und Veranstaltungshalle dient. Im Anschluss an die BUGA wird sie in Teilen zurückgebaut. Der verbleibende Raum soll für Restaurants und Mannheimer Vereine zur Verfügung gestellt werden, ein neuer kultureller und sozialer Mittelpunkt für den Stadtteil Feudenheim und die neuen Siedlungen, die künftig um das heutige BUGA-Gelände entstehen sollen. Ist die BUGA noch zeitgemäß? Eine Diskussion des SWR2 Forums Audio herunterladen (42,3 MB | MP3) Naherholungsgebiet und Artenschutz im Mannheimer Nordosten Zwar werden auf Teilen des jetzigen Spinelli-Geländes nach Ende der Schau Ein- und Mehrfamilienhäuser entstehen, doch der Großteil soll auch langfristig als Grünfläche zur Naherholung dienen. Dafür bleibt der neu angelegte Spiel- und Bewegungspark mit Musik-Spielplatz, der Parkour-Anlage und dem Bewegungszirkel bestehen. Der Panoramasteg, weithin sichtbar als architektonisches Aushängeschild der Gartenausstellung, wird nach Rückbau der BUGA für die Öffentlichkeit freigegeben und soll als Fußgängerbrücke dienen. Mehr Artenvielfalt im Grünzug Nordost Zur Artenvielfalt soll der entstandene Grünzug Nordost, das Gelände um den Spinelli-Park, künftig einen Beitrag leisten. Rasenflächen, die für die Schau entsiegelt, und Gebüsche, die als Ausgleichsflächen angelegt wurden, sollen künftig als Rückzugsorte für gefährdete Vogelarten, Fledermäuse, Mauereidechsen und Wildbienen dienen. Im Rahmen der BUGA wird ebenfalls die Renaturierung des Neckars vorabgetrieben, die Tieren und Pflanzenarten eine neue Heimat liefern soll. Wenn die Bundesgartenschau auch vordergründig ein touristisches Großereignis für die Metropolregion Rhein-Neckar ist, so haben die Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der Ausstellung ergriffen wurden, die Chance, das Bild der Industriestadt deutlich zum Besseren zu verändern. Die eigentliche Arbeit beginnt hierfür nach dem Rückbau der Besucherpavillions und blühenden Ausstellungsbeete.