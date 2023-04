Trotz Regenwetter am Sonntag sind die Veranstalter mit dem ersten Bundesgartenschau-Wochenende in Mannheim zufrieden. 27.500 Menschen kamen bereits Freitag und Samstag.

Nachdem zum feierlichen Auftakt laut BUGA-Chef Michael Schnellbach mit 16.500 Besucherinnen und Besuchern ein neuer Rekordstart aufgestellt worden war, herrschte am ersten Wochenende eine gute Stimmung auf dem gesamten BUGA-Gelände. Bundespräsident Steinmeier und Ministerpräsident Kretschmann haben am Freitag bei strahlendem Sonnenschein die BUGA 23 offiziell eröffnet. Und obwohl das Wetter am Samstag eher durchwachsen war, besuchten laut Veranstalter 11.000 Menschen die BUGA. Auch der Sonntag sei gut besucht, trotz kaltem Regenwetter. BUGA Ausstellungsleiter Hanspeter Faas ist sich sicher, dass die Besucherzahl von zwei Millionen geknackt wird.

Sonntag: Livesendung aus dem SWR Studio in der U-Halle



Eine Stunde lang, von 13 bis 14 Uhr, führte SWR4 Moderatorin Esther Uhrig durch die Sendung aus dem SWR Studio in der U-Halle auf dem Spinelli Gelände. Zu Gast war der BUGA Ausstellungsleiter Hanspeter Faas. Er betonte, dass diese Bundesgartenschau in Mannheim eine ganz besondere sei, da zwei Ausstellungsareale mit einer Seilbahn verbunden seien. Zum einen das alte Militärgelände Spinelli. Hier passiere ganz viel, was die Stadtentwicklung von morgen betreffe. Und zum anderen der Luisenpark, der bereits 1975 Schauplatz der Gartenschau war.

Bundesgartenschau Ausstellungsleiter Hanspeter Faas zu Gast im SWR Studio bei SWR4 Moderatorin Esther Uhrig. SWR

"Vorbildlich ist, glaube ich, die Vernetzung. Auf der einen Seite die traditionellen Themen aus dem Gartenbau. (….) Aber gleichzeitig auch aufzuzeigen, wie müssen wir in Zukunft mit unseren Ressourcen umgehen. (…) Diese Mischung ist hier in Mannheim schon sehr stark herausgearbeitet."

Hatten erst Angst, dass Militärgelände nicht so gut ankommt

Wie Ausstellungsleiter Hanspeter Faas im SWR Studio auf der BUGA23 im Interview sagte, hatten die Veranstalter erst große Bedenken, das alte Militärgelände Spinelli für die Bundesgartenschau in Mannheim zu nutzen. Denn hier gäbe es viele große Freiflächen, die nicht mit Blumen bepflanzt seien. Sie sollen als Lebensraum für Bienen dienen, so Hanspeter Faas.

"Die ersten Tage gehen die Menschen unglaublich positiv damit um. Sie haben glaub ich in der Vergangenheit gelernt, was das bedeutet, eben nachhaltig zu sein, was es bedeutet, neue Ansätze in der Stadtentwicklung zu zeigen."

Die Bundesgartenschau ist täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Sie geht bis zum 8. Oktober 2023. Zu bestimmten Abendveranstaltungen werden die Öffnungs- und Einlasszeiten der BUGA bis 30 Minuten nach Veranstaltungsbeginn verlängert.