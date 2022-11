Tote auf Baustellen, Homophobie und Kommerz: Rufe nach WM-Boykott verstummen nicht

Olympische Spiele 1936

Vor allem in Amerika, aber auch in England, Frankreich und in den Niederlanden gibt es vermehrt Rufe nach einem Boykott der Spiele in Berlin. Deutsche Intellektuelle, die im Exil leben, beteiligen sich daran. Schließlich entsendet das Amerikanische Olympische Komitee (AOC) 1934 seinen Präsidenten Avery Brundage zur Einschätzung der Lage nach Deutschland. Brundage, selbst Antisemit und Bewunderer Hitlers, berichtet im Anschluss, Deutschland respektiere die olympischen Regeln. Nachdem Deutschland zusagt, auch jüdische Sportler*innen in den deutschen olympischen Kader aufzunehmen, stimmt das AOC 1935 knapp gegen einen Boykott der Spiele in Berlin. Spanien bleibt den Spielen fern und die linke Regierung plant aus Protest für den Sommer 1936 eine „Volksolympiade“ in Barcelona, die jedoch durch den Ausbruch des Spanischen Bürgerkrieges nicht stattfindet.

WM 1958

Ein antiisraelisches Bündnis islamischer Staaten weigert sich, gegen das Land zu spielen, weil sie seine Souveränität nicht anerkennen. In den Qualifikationsspielen zur Fußball-WM 1958 treten deshalb die Türkei, Indonesien und der Sudan nicht gegen Israel an. Auch bei folgenden Turnieren hält der Boykott einiger Länder gegen die israelische Fußballmannschaft an. Israel wird 1974 aus dem asiatischen Verband ausgeschlossen und die FIFA ordnet das Land immer wieder unterschiedlichen Qualifikationsgruppen zu, bis es schließlich 1992 assoziertes Mitglied der UEFA und 1994 schließlich Vollmitglied wird.

WM 1966

Weil die FIFA zehn der 16 Endrundenplätze für europäische Länder und fünf für lateinamerikanische Staaten reserviert hat und damit nur noch ein einziger Platz für alle teilnehmenden Länder aus Asien, Ozeanien und Afrika zur Verfügung steht, ziehen alle 15 afrikanischen Länder ihre Teilnahme an der Qualifikation zurück.

Olympische Spiele 1968

Das „Olympic Project for Human Rights“, eine Bewegung afroamerikanischer Sportler*innen ruft wegen der anhaltenden Diskriminierung der dunkelhäutigen Bevölkerung Amerikas zum Boykott der Olympischen Spiele 1968 auf. Die Sportler*innen fordern die Absetzung von Avery Brundage, der inzwischen IOC-Präsident ist und dem Rassismus und Antisemitismus vorgeworfen wird, die Rückgabe des WM-Titels an Muhammad Ali und den Ausschluss des Apartheid-Staats Südafrika von den Spielen. 40 afrikanische Länder drohen ebenfalls mit einem Boykott, sollte der Südafrika teilnehmen. Das Land wird in der Folge von den Spielen ausgeschlossen.

WM 1974

Weil sich die Spieler der UdSSR weigern, in der Qualifikation gegen Chile im Nationalstadion in Santiago de Chile zu spielen, wird die UdSSR von der FIFA für die WM 1974 disqualifiziert. In dem Stadion wurden während des Militärputsches gegen die Regierung Allende, der nur wenige Wochen vor dem Spiel stattfand, Regierungsgegner gefangen gehalten, gefoltert und getötet.

Olympische Spiele 1976

Weil Neuseeland nicht von den Olympischen Spielen ausgeschlossen wird, boykottieren viele afrikanische Staaten die Olympischen Spiele im kanadischen Montreal. Der Vorwurf: Neuseeland unterhält weiterhin sportliche Beziehungen zum Apartheid-Staat Südafrika, die neuseeländische Rugby-Mannschaft spielte kurz vor Olympia noch in dem Land.

WM 1978

Die brutalen Handlungen der Militärdiktatur im Austragungsland Argentinien führen zwar zu weltweiten Protestbewegungen und einzelnen Boykottaufrufen, so etwa in den Niederlanden, Schweden und Frankreich, ein tatsächlicher Boykott findet jedoch nicht statt.

Olympische Spiele 1980

Die USA und 64 weitere Staaten, darunter auch die Bundesrepublik, boykottieren die Olympischen Spiele in Moskau wegen des Einmarschs sowjetischer Truppen in Afghanistan im Jahr 1979. Als Antwort darauf bleiben die meisten Staaten des Ostblocks den Olympischen Spielen in Los Angeles 1984 fern, nur Jugoslawien und Rumänien nehmen daran teil.

Olympische Spiele 1984

Nach dem Boykott der Spiele in Moskau 1980 und weiteren Zwischenfällen, die das im Kalten Krieg ohnehin äußerst fragile, sowjetisch-russische Verhältnis weiter belasten, boykottiert die Sowjetunion und mit ihr weitere 19 Länder die Olympischen Spiele in Los Angeles, darunter auch die DDR.

Olympische Spiele 1988

Nordkorea boykottiert die Olympischen Sommerspiele in Seoul 1988, weil es nicht als Co-Gastgeber zugelassen wurde.

EM 1992

Jugoslawien wird wegen des Vorgehens Belgrads im Bosnien-Krieg 1992 von der Fußball-EM in Schweden ausgeschlossen.

Olympische Spiele 2008

Boykottaufrufe gibt es vor den Wettkämpfen in Peking nach gewaltsamen Unruhen in Lhasa, der Hauptstadt Tibets, in Zuge dessen chinesische Sicherheitskräfte gewaltsam gegen Demonstrant*innen vorgegangen waren. Ein Boykott findet aber nicht statt.

EM 2012

Wegen der Inhaftierung der ehemaligen ukrainischen Ministerpräsidentin Julija Tymoschenko gibt es von deutschen Politiker*innen Überlegungen eines Boykotts der EM in der Ukraine und in Polen. Teilweise wird auch eine Verlegung des Turniers gefordert. Ein Boykott bleibt aber aus. Aus Protest gegen die Politik von Präsident Viktor Janukowitsch nimmt jedoch die gesamte EU-Kommission nicht am Sportereignis teil.

Olympische Spiele 2014

In Deutschland löst ein homophobes Gesetz Überlegungen von Politiker*innen aus, die Winterspiele in Sotschi zu boykottieren. Diese werden jedoch nicht in die Tat umgesetzt, US-Präsident Barack Obama und der britische Premier David Cameron hatten Boykottüberlegungen bereits im Vorfeld eine Absage erteilt.

Olympische Spiele 2022

Wegen anhaltender Menschenrechtsverletzungen, insbesondere gegen die muslimische Minderheit der Uiguren, entscheiden sich mehrere Länder zu einem diplomatischen Boykott der Winterspiele in Peking. Die USA, Großbritannien, Kanada, Neuseeland oder Australien schicken keine Regierungsvertreter nach China. Die Sportler*innen hingegen nehmen teil.