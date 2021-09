Meinungsdiktatur - erklärt von Bernhard Pörksen

Vom Buchmachermarkt in Mosbach bis zu den Büchermönchen auf der Insel Reichenau - der Autor und Journalist Bernhard Hampp hat sich auf einen literarischen Streifzug durch Baden begeben. In seinem neuen Band, den er nun dem Vorgänger "Schwaben erlesen" an die Seite stellt, hat er mittelalterliche Schreibwerkstätten besucht, ist in ein Tagebucharchiv eingetaucht und hat eine Bibliothek entdeckt, die 200 Jahre versteckt gehalten wurde. mehr...