Hörspiel von Albrecht Kunze

Mit: Claudia Splitt, Nikola Duric, Clemens Giebel, Marie Löcker, Karolina Seibold, Veit Sprenger

Musik und Realisation: Abrecht Kunze

(Produktion: SWR 2022 - Ursendung)

Der Pop- und Theatermusiker Albrecht Kunze entwirft in seinem neuen Stück das unheimliche Szenario eines Zustandes konstanter Bedrohung, mit dem sich die Bewohner einer Stadt konfrontiert sehen. Aber diese Bedrohung zeigt sich nicht, wenn die Städter sie allein oder in Gruppen bekämpfen wollen. Ist sie nur Einbildung? Aber vielleicht werden die Städter von einer Entdeckung bedroht, die versuchen paranoid zu verbergen. Einen Mord? - wie in John Sturges‘ Film „Bad Day in Black Rock“ (auf Deutsch: „Stadt in Angst”)?