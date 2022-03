Re:Produktion

Zwei beste Freundinnen überbrücken 6000 Kilometer und sechs Stunden Zeitverschiebung mit Sprachnachrichten. Leonie wohnt seit ein paar Jahren in New York und arbeitet im Marketing, Hannah jobbt in einem Callcenter in Berlin und versucht ihre Musikkarriere aufzubauen.

Dann wird Leonie plötzlich schwanger, und auch Hannahs Leben steht nach einer Diagnose völlig auf dem Kopf.

Eine Hörspielserie über Freundschaft auf Distanz, die reproduktive Selbstbestimmung von Frauen und das Leben mit Depression.

Sendungen in SWR2: Montag bis Freitag, 28. März bis 8. April 2022, jeweils ca. 19.45 Uhr

Redaktion: Katrin Zipse

Produktion: die Autorinnen für SWR 2022