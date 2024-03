In Memoriam



2018 starb der Romancier, Prosa- und Hörspielautor Wilhelm Genazino, der u. a. mit dem Georg-Büchner Preis ausgezeichnet wurde. Fünf Jahre nach seinem Tod entdeckte der Regisseur Ulrich Lampen per Zufall nach einem Gespräch über Genazino ein im Jahre 2000 von ihm dem SWR vorgelegt, aber nicht realisiertes Skript (wieder).

Mit Wilhelm Genazino im O-Ton von 2013 und dem 1939 gebürtigen Schauspieler Peter Fricke, der alle Rollen übernimmt, wird es nun “posthum“ produziert, Fiktion und Realität werden zu einer Fantasie über einen Schriftsteller bei der Arbeit an eben diesem Hörspiel verknüpft, bei dem selbst der O-Ton wie eine Figur aus einem, die Genregrenzen virtuos überschreitenden Genazino-Text erscheint. Denn das Stück weist all die unverwechselbaren Qualitäten auf, die das Oeuvre diesen großen deutschen Autor auszeichnen: die feine Melancholie des Flaneurs und Menschenkenners, eine von Ironie gezeichnete Kritik an der Verfügbarkeit des Individuums – und eine ins Phantastische gleitende Erzählkunst.

Genazino ruft dieses Mal eine Frau ins fiktionale Leben, die sich in eine Büffeldame verwandelt, um ein neues, möglicherweise glücklicheres Leben als zuvor zu erproben. Der Alltag in ihrem privaten und öffentlichen Leben lehrt sie jedoch schnell eines Besseren. Denn was machen, wenn diese Büffelfrau mit einem Sender überwacht wird, da sie so anders aussieht? Oder wie auf die Avancen der verschiedenen Männer reagieren?

Wilhelm Genazino

Wilhelm Genazino (1943 -2018) erhielt neben zahlreichen Auszeichnungen 2004 den Büchner Preis. Zuerst als Lektor, später als Autor von eigens fürs Radio geschriebenen Texten war ihm neben der künstlerischen Herausforderung die akustische Kunstform des Hörspiels eine Möglichkeit, seinen Lebensunterhalt als zeitgenössischer Autor von Romanen und Erzählungen abzusichern – wie ehedem bei u.a. Martin Walser, Wolf Wondratschek, Ror Wolf, Walter Kempowski, Rolf Dieter Brinkmann, Ernst Jandl und Friederike Mayröcker, Elfriede Jelinek, Ingeborg Bachmann, Ilse Aichinger.

Peter Fricke bei der Arbeit mit Ulrich Lampen

Mit Peter Fricke in allen Rollen sowie Wilhelm Genazino im Originalton aus einem Interview mit Lena Bopp für die Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 22.01.2013

Ton und Technik: Christian Eickhoff, Fabian Vossler, Tanja Hiesch und Sabine Klunzinger

Regie: Ulrich Lampen

Produktion: SWR 2024 - Premiere