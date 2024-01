Max Ophüls Preis: Starke Frauen im Film-Nachwuchs

Max Ophüls Preis

In der Festivalwoche zum Max Ophüls Preis werden vom 22. bis 28. Januar in sieben Spielstätten in Saarbrücken und im übrigen Saarland 131 Filme in 226 Vorstellungen gezeigt. An den Wettbewerben nehmen 58 Filme in den vier Kategorien Spielfilm, Dokumentarfilm, mittellanger Film und Kurzfilm teil. Auf die Gewinner warten 18 Preise in einer Gesamthöhe von 118 500 Euro.

Nach Schauspielern wie Mario Adorf, Heike Makatsch und Sandra Hüller geht das Tribute beim Filmfestival Max Ophüls Preis in diesem Jahr an einen Regisseur: Christian Schwochow. Drei seiner Film werden während der Festivalwoche mit anschließenden Publikumsgesprächen gezeigt. Schwochow studierte an der Filmakademie Baden-Württemberg und führte unter anderem Regie bei der ZDF-Serie „Bad Banks“, der Romanverfilmung „Der Turm“ und bei insgesamt sieben Folgen der Netflix-Serie „The Crown“.