„Beckenbauer“: ARD Doku über die Fußball-Legende wird zum Nachruf

Wenn es in Deutschland je eine „Lichtgestalt“ gab, dann trifft das wohl auf Franz Beckenbauer zu. Ein Fußballer, der in seiner Generation die meisten überstrahlte, der alles gewann, was man als Profi erstrebt, als Trainer ebenfalls, der als Vater des deutschen Sommermärchens gilt, aber eben auch die damit verbundenen Korruptionsvorwürfe abbekommen hat. Am 7. Januar ist Franz Beckenbauer verstorben, die bereits in der ARD Mediathek verfügbare Doku wird zum Nachruf. Was wird bleiben von Franz Beckenbauer?

Audio herunterladen (4,3 MB | MP3) Was von der Lichtgestalt des deutschen Fußballs bleibt Was bleibt wohl am ehesten in Erinnerung von Franz Beckenbauer? Seine Eleganz als Spieler, seine mit behender Leichtigkeit erzielten Tore? Seine Medienpräsenz, die mit legendären Schlager Gesangsversuchen oder staksigen Werbespots Maßstäbe setzte und von seinem Manager Rudolf Schwan forciert wurde? Vielleicht ja auch seine schillernden Frauenbeziehungen, sicher seine Rolle als Macher der WM 2006 und bestimmt sein flapsiger Spruch zu Sklavenarbeitern auf Baustellen in Katar, der ihm nachhaltig geschadet hat. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann/SVEN SIMON Zahlreiche Gesprächspartner aus dem privaten Umfeld Die Doku von Philipp Grüll und Christoph Nahr mit dem schlichten Titel „Beckenbauer“ versucht, alle Facetten dieses Menschen einzufangen. Das Ergebnis ist ein Nachruf, der eigentlich einer zu Lebzeiten sein sollte und deswegen nun einerseits unbeabsichtigt aktuell und andererseits an manchen Stellen schon überholt ist. Der Film geht ein bisschen schleppend los, weil er natürlich nicht mit erwartbaren Elogen spart. Aber er verheimlicht auch nicht die Schattenseiten der letzten Jahre und die teils berechtigte, teils überzogene Kritik. Es kommen erstaunlich viele Menschen zu Wort, aus dem privatem Umfeld, wie seine Ex-Partnerinnen Sybille Beckenbauer und Diana Sandmann, sowie sein Bruder Werner. Als ihren „Lebensmenschen“ bezeichnet Sybille Beckenbauer ihren ehemaligen Mann. ard-foto s1 © BR Beckenbauer gab dem Begriff „deutsch“ die Leichtigkeit zurück Was macht dieses Leben so interessant, dass es schon diverse Male in Filmen, Serien oder Dokus bearbeitet wurde? Unter anderem wohl, weil Beckenbauer eine Klammer bildete für verschiedene Zeit- und Mentalitätsschichten. Eine Figur, die der Nachriegsmalochergeneration neue Narrative hinzufügte: „deutsch“ reimte sich mit ihm plötzlich auf spielerisch, weltgewandt, tolerant, dabei immer ehrgeizig und manchmal sogar kulturbeflissen. Überraschend kommen auch Politiker zu Wort wie Joschka Fischer oder Wolfgang Schäuble oder Kulturmenschen wie Harald Schmidt oder der Torwart der Autorennationalmannschaft Albert Ostermeier. Auch Kulturmenschen wie der Dramatiker Albert Ostermaier kommt in der ARD Doku „Beckenbauer“ zu Wort. ard-foto s1 © BR Aktuelles Interview war für die Doku nicht mehr möglich Für ein aktuelles Interview stand der seit einer Weile an Alzheimer erkrankte Beckenbauer schon nicht mehr zur Verfügung. So bleibt von ihm vor allem das, was andere über ihn sagen: Lichtgestalt und Libero - vor allem aber, und das hat man so immerhin noch nicht so oft gehört, ein Spiegel unserer Erwartungen. Der erfolgsverwöhnte Freigeist war jedenfalls nicht fehlerfrei. Ein „Kaiser“ zwar, der aber doch nicht über den Gesetzen und Gepflogenheiten des internationalen Fußballgeschäfts stand. Und der am Ende von einer öffentlichen Moral bestraft wurde, die schon fast beleidigt war, dass es sich bei „ihrer“ Lichtgestalt doch um einen Menschen handelte. ARD-Doku ARD Mediathek: Beckenbauer · Legende des deutschen Fußballs

Sendetermin in Das Erste: Montag, 08.01.2024, 20:30 Uhr Podcast zur Doku in der ARD Audiothek: Beckenbauer – Der letzte Kaiser Deutschlands