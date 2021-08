per Mail teilen

Die Terrormiliz IS gilt militärisch als so gut wie besiegt. Mehrere Jahre machte sie das Kriegsgebiet im Irak und in Syrien zu einem Anziehungspunkt für viele junge Frauen und Männer aus Europa.

Allein aus Deutschland zählt das Bundeskriminalamt insgesamt mehr als 1000 Ausreisen zum IS und anderen islamistischen Terrorgruppen.

Ein Drittel ist laut BKA wieder zurück. Die Behörden stehen vor nie dagewesenen Fragen: Wer ist noch gefährlich? Wie reintegriert man Dschihadisten aus Kriegsgebieten? Wer distanziert sich glaubhaft von religiösem Fanatismus?

