Wissenschaftsfreiheit – Doku über drohende Cancel Culture in Wissenschaft und Forschung

Von Andreas Horchler

(Produktion: HR 2023)

Die Wissenschaftsfreiheit genießt in Deutschland Verfassungsrang. Trotzdem gerät sie anscheinend zunehmend unter weltanschaulichen Druck. Minderheiten wie etwa transsexuelle Menschen oder PoC, People of Color, die in der Vergangenheit nicht gehört wurden und unterrepräsentiert waren, fordern ihren Platz im wissenschaftlichen Diskurs. Doch das führt dazu, dass Universitäten kontroverse Veranstaltungen absagen, und junge Wissenschaftler*innen ohne Beamtenstatus um ihre Karriere fürchten. Werden freie Rede und Gegenrede eingeschränkt, leiden Forschung und Innovation.