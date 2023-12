What Time is it? – Kultur in der Zeitenwende

Von Olaf Karnik

Nach Olaf Scholz leben wir in einer "Zeitenwende", für manche Soziologen in einer "Gesellschaft der Singularitäten". Andere fürchten eine Diktatur der Künstlichen Intelligenz. Krieg und Klimakrise, Inflation und Rechtspopulismus verdichten sich zur Polykrise unserer Gegenwart. Wie machen sich "Zeitenwende" und "Polykrise" in der Kultur bemerkbar? Gibt es Ästhetiken, die damit verbunden sind? Wie beantworten die Künste die Frage: In welcher Zeit leben wir? Kulturschaffende geben Auskunft. Olaf Karnik