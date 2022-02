Torte statt Worte – Anleitung zur politischen Wurfkunst

Von Patrick Batarilo

Was verbindet Sarah Wagenknecht, Nicolas Sarkozy, Bill Gates und Helmut Kohl? Alle sind mit Eiern, Torten oder Tomaten beworfen worden, bei Pressekonferenzen, Parteitagen oder beim Joggen im Park. Ob Joghurt in Griechenland oder Nudeln in der Ukraine: Die Verwendung fliegender Nahrungsmittel als alternative Form des politischen Protests hat eine ganz eigene Geschichte. In Deutschland flogen in den 1960er-Jahren in Berlin das erste Mal Eier und Tomaten. Teilnehmer Rudi Dutschke sprach später vom "Beginn unserer Kulturrevolution". - Eine satirische Anleitung zur politischen Wurfkunst.