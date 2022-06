Propagandaschlacht um Mariupol – Doku über eine Stadt im Krieg

Von Christine Hamel

(Produktion: BR 2022)

Wie kaum eine ukrainische Stadt gilt Mariupol als Symbol für den russischen Angriffskrieg. Die Hafenstadt am Asowschen Meer wurde seit dem 24. Februar 2022 ununterbrochen bombardiert. Die Angriffe auf die Entbindungsklinik und das Theater, in dem Zivilisten Zuflucht gesucht hatten, wurden als Kriegsverbrechen eingestuft. Seit Mai ist die Stadt unter russischer Kontrolle. Ein Kampf um Mariupol tobt weiter: der Propagandakrieg. Russische Influencer kommen in die Stadt und beteuern in die Kameras des Staatsfernsehens, dass die Zerstörungen das Werk der Ukrainer seien. Das Leid der Opfer aus Mariupol geht weiter.