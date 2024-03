Kein Freund, kein Helfer – Protokoll einer japanischen Entführung

per Mail teilen

Wie kann man eine fremde Kultur verstehen? Wie die tief in der anderen Gesellschaft verwurzelten Tabus und Verhaltensweisen begreifen?

Am besten tut man das, in dem man eine Geschichte aus diesem Land erzählt. Oder: Erzählen lässt. Und dann zuhört. Zum Beispiel Malte Jaspersens „Chronik eines angekündigten Todes“ in Japan.

Der Vater eines zu Tode gekommenen Jungen berichtet davon, wie sein Sohn auf die schiefe Bahn gerät. Und vom schicksalshaften, gleichsam unausweichlichen Sterben dieses Sohnes …

Kunstvoll rhythmisiert, spartanisch in den Übersetzungen. Ohne unnötige Erklärungen. Ein Feature-Klassiker. (DLR 2002)