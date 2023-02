Jungfrauen in Hosen – Über ein verhängnisvolles Kleidungsstück

Von Maria Wiesner

Jeanne d‘Arc ist eine Legende: Eine junge Frau ergreift das Schwert, führt die französischen Truppen in den Kampf gegen die Engländer und wird nach zwei Inquisitionsprozessen auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Weniger bekannt ist, dass die Kirche ihr auch das Tragen von Männerkleidung als Beweis der Häresie auslegte.

Warum aber trug diese Frau überhaupt Männerkleidung? Was bedeutete das im Mittelalter? Maria Wiesner nimmt in ihrem Essay eine Spurensuche in einem zerstörerischen Teil der Modegeschichte auf.