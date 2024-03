Die KI kann mir gestohlen bleiben oder "Wie Kapitän Ahab den Chatbot jagte"

per Mail teilen

KI ist omnipräsent. Der Chatbot scheint alles zu können. Bücher schreiben sowieso.

Hilft er uns damit? Darf man ihn einfach machen lassen? Und was wird dann aus dem, was wir Poesie nennen? Was ist Poesie überhaupt noch, im Datenmeer? Und wozu brauchen wir sie?

In diesem Essay verwandelt sich die Autorin kurzzeitig in Kapitän Ahab und versucht, dem Chatbot auf die Spur zu kommen.

Wir werden erfahren, ob das gelingt bzw. gelingen kann, ob diese Jagd sinnvoll ist und warum es auf dem stürmischen Ozean wichtig ist, Ilse Aichinger zu lesen.