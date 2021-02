Von Bodo Mrozek

Lockdown. Shutdown. Home-Office. Singende Menschen an geöffneten Fenstern und auf Balkonen. Menschenschlangen vor Geschäften. Menschen mit Masken. Drohnenbilder: LKWs in Bergamo; ausgehobene Gräber in der roten Erde Südamerikas. Menschen unter Schläuchen auf Intensivstationen. Leere Straßen, leere Plätze. All das haben wir auf unseren Bildschirmen gesehen. Und uns zurecht gegruselt vor der Pandemie. Es gibt eine Bildpolitik der Pandemie. Gibt es auch eine Sound-Politik? Wie klang und klingt die Pandemie? Und welche Spuren haben diese Klänge hinterlassen?