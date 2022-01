Auf der Suche nach den verlorenen Seelenatomen

per Mail teilen

Von Susann Maria Hempel

(Produktion: RBB 2018)

Dokumentarisches Radio in seiner avanciertesten Form. Susann Maria Hempel nimmt Gespräche mit einem ehemaligen politischen Häftling der DDR auf, verschriftlicht sie und spricht sie nach. Wörtlich. Zeichen- und lautgetreu. Rhythmisiert. Fragmentiert. Dekontextualisiert. Singt ihren eigenen Soundtrack dazu. Und treibt diesem "Text" trotzdem nicht seine Authentizität aus, sondern lädt ihn mit einer neuen, beinahe unaushaltbaren Spannung auf. - Sie wollen Inhalt? Dies ist ein Stück über Folterfolgen in einem DDR-Gefängnis. Ein Feature, das man so schnell nicht vergessen wird.