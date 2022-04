Am Bogen des Rheins

Greffern und Drusenheim, das Eigene und das Andere

Von Egon Koch

Zwei Orte, diesseits und jenseits des Oberrheins, vereint durch den Kulturraum, getrennt durch die Staatsgrenze. Nach 50 Jahren kehrt Autor Egon Koch in seinen Herkunftsort Greffern im deutsch-französischen Grenzgebiet zurück. Was ist gleich geblieben und was hat sich verändert? Bewohner erzählen vom Einzug des Anderen ins Dorf und vielseitigen Verbindungen ins Elsass am anderen Ufer. Rund sechs Kilometer entfernt, ist das Leben in Drusenheim ähnlich und doch verschieden. Das Andere erscheint dort als Exotisches, das Neugierde und Faszination weckt. Und die Vision, eine Rheinbrücke zu bauen.