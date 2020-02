Dauer 53:03 min Sendezeit 14:05 Uhr Sender SWR2 Mannsein für Anfänger - Abenteuer mit Männerrechtlern Sie fühlen sich diskriminiert. Als Männer. Gegenüber Frauen. Männerrechtler erklären den Mann zum unterdrückten Geschlecht. Wie kommen sie darauf? Schwer zu sagen. Vor allem, wenn sie nicht mit Frauen reden wollen. Audio herunterladen (99,5 MB | MP3)

Sie fühlen sich diskriminiert. Als Männer. Gegenüber Frauen. Männerrechtler erklären den Mann zum unterdrückten Geschlecht. Sie finden, die Emanzipation der Frau sei weit übertrieben worden. Sie denken, die Gesellschaft sei im Übermaß "feminisiert".

Wie kommen sie darauf? Was treibt sie an? Wollen sie tatsächlich zurück in die Steinzeit der Geschlechterverhältnisse? Autorin Mithu Sanyal will es genauer wissen und Männerrechtler befragen.

Was aber, wenn sie nicht mit Frauen reden? Das Abenteuer beginnt schon mit der Kommunikation ...

Manuskript zur Sendung