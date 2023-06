Wegen schlechter Führung: 42 Prozent der Beschäftigten leiden unter Stress

Außerdem: Personalmangel in der Gastronomie: Können Service-Roboter die Not lindern? ++ Grüner Strom und rote Äpfel: Ein Obsthof aus Rheinland-Pfalz setzt auf Agri-Photovoltaik ++ SWR1 Brief der Woche an Georg Gänswein

Audio herunterladen (20,4 MB | MP3) Viele Unternehmen stecken seit Jahren im Dauerkrisenmodus: Erst Corona, dann Lieferkettenprobleme und die Energiekrise. Darüber scheinen sie die Bedürfnisse der Beschäftigten vernachlässigt zu haben. Und das führt vermehrt zu Stress. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie. In der Folge verlieren Beschäftigte die emotionale Bindung zum eigenen Unternehmen, manche werden wütend. Die Ursache ist häufig schlechte Führung. Dabei sind zufriedene Beschäftigte deutlich produktiver. Was müssen Führungskräfte also verändern? Interview mit Marco Nink, Forschungsleiter bei der Unternehmensberatung Gallup. Weitere Themen der Sendung: Personalmangel in der Gastronomie: Können Service-Roboter die Not lindern? Reportage von Wolfgang Brauer.

Grüner Strom und rote Äpfel: Ein Obsthof aus Rheinland-Pfalz setzt auf Agri-Photovoltaik. Reportage von Michael Lang.

"Ist der Händedruck nach Corona wieder da?" und "Feedback wird persönlich genommen". Antworten von der Knigge-Expertin Carolin Lüdemann. SWR1 Brief der Woche an Georg Gänswein Der frühere Privatsekretär von Papst Benedikt XVI. wird aus dem Vatikan zurück ins Bistum Freiburg versetzt - ohne neue Aufgabe. Glosse von Anno Wilhelm.