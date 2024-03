Ostermärsche und Friedensbewegung am Wendepunkt?

An zahlreichen Standorten in Deutschland ruft die Friedensbewegung in diesem Jahr zu rund 120 Ostermärschen auf. Vom 28. März bis 1. April marschieren die Aktivisten dann durch die Ortschaften.

Ostermärsche in Baden-Württemberg:

Am Karfreitag wird in Biberach und am Samstag, 30. März in Ellwangen und Ulm sowie in Heidelberg und Mannheim demonstriert. Zudem findet am 30.März ein "Europäischer Friedensmarsch" von Kehl nach Straßburg statt, los geht es in der Evangelischen Friedenskirche Kehl.

Ostermärsche in Rheinland-Pfalz:

Am Karsamstag findet der Mainz-Wiesbadener Ostermarsch der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen Mainz-Wiesbaden (DFG-VK). in Wiesbaden statt. In Kaiserslautern hat die Friedensinitiative Westpfalz am Karsamstag zu einem Ostermarsch aufgerufen. Am Ostermontag wird am Fliegerhorst Büchel (Kreis Cochem-Zell) ab 14.00 Uhr im Industriegebiet demonstriert. Zu den Veranstaltern gehört auch die katholische Friedensbewegung Pax Christi.

Mehr Informationen zu den Ostermärschen unter: www.friedenskooperative.de/termine.