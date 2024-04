SWR1 Karfreitagmorgen am 29.03.2024

Hospizarbeit - Wie ist der Tod in den Augen von Menschen, die täglich damit umgehen? - Digitales Weiterleben - Welche Auswirkungen hat die KI auf die Trauerkultur?, Gespräch mit Matthias Meitzler - Umfrage: Tanzverbot an Karfreitag – noch zeitgemäß? - Fisch an Karfreitag: Der Fischer vom Laacher See - Stiller Feiertag - Wie wichtig ist „Stille“ für uns Menschen?, Gespräch mit Prof. Dr. Eric Pfeifer, Psychotherapeut, Katholische Hochschule Freiburg - Umfrage: Die Fastenzeit geht zu Ende - Wie war es denn für Sie? - Heilkräuter, Suppe und etwas Magie - Mit alter Tradition und neuer Kraft Ostern begrüßen - Pilgern in Kriegszeiten, Jerusalem vor dem Osterfest

Redaktion: Cüneyt Özadali