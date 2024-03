Unser Hund ist ein echter Familien-Hund – genauer gesagt: eine inzwischen 15jährige Hütehündin, die uns auf vielen gemeinsamen Wegen - auch auf Reisen bis nach Italien begleitet hat. Ja, sie ist uns ans Herz gewachsen, hat uns wie eine kleine Schafherde immer wieder treu und brav behütet und liegt am liebsten ganz dicht an unseren Füssen unterm Tisch oder neben dem Sofa. Aber: Einen Platz im Familiengrab wird unsere Hündin trotzdem nicht bekommen … auch wenn wir sie vermutlich bis weit über ihren Tod hinaus ins Herz geschlossen haben. Ich hoffe, dass mich deshalb kein Tierfreund als herzlos bezeichnet, wenn ich es mir nicht vorstellen kann, gemeinsam mit einem Haustier ins Grab zu steigen. Ich esse schließlich auch niemals mit unserer Hündin aus einem Napf und ich lasse mir ausschließlich beim Menschen-Friseur die Haare machen. Ein Mensch ist ein Mensch und ein Hund ist ein Hund ist ein Tier. Vielleicht ist mir diese Einstellung ja schon in die Wiege gelegt worden … denn bereits als Kind fand ich es ziemlich affig, wenn Pudel-Besitzerinnen ihre Haare nach der Haarfarbe ihres kleinen Lieblings nachtönen ließen oder im Winter farbige Kleidchen plötzlich den Schützling vor Eiszapfen im Fell bewahren sollen. Ich kann tolerieren, dass die deutsche Friedhofsgesellschaft eine lange To-Do-Liste veröffentlicht hat, was bei Tierbestattungen alles zu bedenken ist … von der wohl formulierten Traueranzeige bis zur Trauerfeier, auf der dann auch Angehörige Trost zum Verlust des Haustieres spenden können. Aber:

Ich persönlich möchte das bitte genau so still und leise und tier-gerecht haben, wie ich es seit unserer vor Jahrzehnten verstorbenen ersten Hauskatze gewohnt bin: Eine schnelle, durchaus würdige Bestattung unter Gras und Erde mit ein paar Tränen, die dabei natürlich verdrückt werden dürfen. Aber ohne Musik und Trauerkarten und ohne große Trauergemeinde – im natürlich- tierischen Grab – vielleicht markiert mit einem kleinen Stein.

Und: Jeder Menge guter Erinnerungen an schöne Zeiten mit allen unseren Haustieren.