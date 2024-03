SWR1 Sonntagmorgen am 24.03.2024

Die Themen:

Ein Leben lang Arbeit - dann alt und arm / Armut ist alt und weiblich - Gespräch mit Dr. Heide Mertens vom Sozialdienst katholischer Frauen, zu Ursachen und Auswegen / Denkt ihr schon an die Rente? Unsere Reporterin hat junge Leute gefragt, ob Altersvorsorge schon Thema ist / Der Fastenmonat Ramadan ist eine Herausforderung - für suchtkranke Muslime wird es richtig schwierig / Heike und Babsi sind junge Frauen mit Down-Syndrom - und der Sonnenschein in Küche und Service vom Hofgut Himmelreich / In Koblenz wird über eine Mensch-Tier-Grabfeld diskutiert. An anderen Orten gibt es schon Gemeinschaftsgräber / Mit dem Hund ins Grab steigen? Bitte nicht! Der Standpunkt von Michael Lehmann / Die erste gehörlose Abgeordnete geht an den Start - für den Bundestag eine logistische Herausforderung.

Moderation: Hans Michael Ehl

Redaktion: Anne Görler