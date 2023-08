Der 15. August ist in katholischen Gebieten Europas ein arbeitsfreier Feiertag. Hintergrund und Brauchtum des Festes "Mariä Himmelfahrt" sind umstritten und zum Teil unbekannt.

Im Zentrum des Festes Mariä Himmelfahrt steht der Glaube, dass Maria, die Mutter Jesu, mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen wurde und somit als "Ersterlöste" an der Auferstehung ihres Sohnes teilnimmt. Obgleich in den vier neutestamentlichen Evangelien nichts über eine Himmelfahrt Mariens steht, finden sich entsprechende Erzählungen in den sogenannten apokryphen Schriften - das sind Dokumente aus dem biblischen Umfeld, die nicht ins Neue Testament aufgenommen wurden. Das Fest selbst wurde ab dem 8. Jahrhundert in Mitteleuropa gefeiert.

Mariä Himmelfahrt als Symbol der Gleichberechtigung?

Der Psychologe Carl Gustav Jung: Ein Liebhaber des Mariendogmas picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Am 1. November 1950 hat Papst Pius XII. die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel zum Dogma erklärt. Es ist das jüngste Dogma der katholischen Kirche. Während viele progressive Katholiken und Protestanten große Schwierigkeiten mit diesem Schritt hatten, bezeichnete der Schweizer Arzt und Psychologe Carl Gustav Jung die Entscheidung als das wichtigste religiöse Ereignis seit der Reformation: Der Protestantismus habe – so schrieb der Sohn eines reformierten Pfarrers – offenbar die Zeichen der Zeit nicht genügend beachtet, welche auf die Gleichberechtigung der Frau hinweisen würden. Diese verlange nämlich auch ihre metaphysische Verankerung, und zwar in der Gestalt einer "göttlichen" Frau. Und das sei eben Maria.

Mariä Himmelfahrt Das Fest Mariä Himmelfahrt, das eigentlich "Hochfest der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel" heißt und am 15. August begangen wird, ist ein erzkatholischer Feiertag. In Österreich ist er ebenso arbeitsfrei wie in Frankreich, Italien, Spanien oder Portugal. In Deutschland ist das Fest lediglich in Bayern und dem Saarland ein gesetzlicher Feiertag. Je nach regionaler Ausprägung wird der Tag auch "Großer Frauentag", "Maria Würzweih" oder "Büschelfrauentag" genannt.

Im Mittelpunkt der festlichen Tradition steht das Brauchtum der Kräuterweihe. Hierbei werden verschiedene Kräuter gesammelt, zu Sträußen gebunden und zur Messe an Mariä Himmelfahrt an den Altar gelegt. Die Anzahl der Kräuter variiert je nach Region zwischen sieben und 70. Darunter sind in der Regel Johanniskraut, Baldrian, Kamille, Frauenmantel, Eisenkraut, Mariendistel und Lavendel. Das Büschel wird mit nach Hause genommen und getrocknet. Früher wurde es teils in Viehfutter gestreut, teils unter die Frühlingssaat gemischt und sollte vor Krankheiten bewahren und Segen bringen.

Kräutergebinde zu Mariä Himmelfahrt im badischen Gengenbach picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Der Duft Mariens

Woher der Brauch kommt, ist nicht bekannt. Möglicherweise ist er heidnischen Ursprungs. Eine Legende berichtet, Christus habe sich drei Tage nach dem Tod seiner Mutter persönlich auf der Erde eingefunden, um ihren Leichnam in den Himmel zu begleiten. Dabei habe der Leichnam unaussprechlich guten Duft verbreitet. Eine andere Legende sagt, Marias Grab habe, als man es öffnete, duftende Rosen enthalten. Wichtig scheint hier der Zusammenhang von Maria und Natur bzw. Ernte zu sein. Immerhin wird Maria auch als "Blume des Feldes und Lilie in den Tälern" (Hohelied 2,1) bezeichnet.